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Фернандеш хочет начать забивать за «Манчестер Юнайтед»

12 Октября 2024 • 08:35 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что хочет начать забивать за свою команду в нынешнем сезоне.

«Моя результативность в клубе? После возвращения из сборной я намерен прибавить в игре и начать забивать голы. Это одна из моих обязанностей, ведь я играю ближе к атаке. В предыдущих сезонах я забивал много мячей, поэтому нужно вернуться на этот уровень. Нельзя опускать свою планку», - передает слова португальца пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний футболист провел семь поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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