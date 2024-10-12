Фернандеш хочет начать забивать за «Манчестер Юнайтед»

«Моя результативность в клубе? После возвращения из сборной я намерен прибавить в игре и начать забивать голы. Это одна из моих обязанностей, ведь я играю ближе к атаке. В предыдущих сезонах я забивал много мячей, поэтому нужно вернуться на этот уровень. Нельзя опускать свою планку», - передает слова португальца пресс-служба «красных дьяволов».