«Арсенал» рискует потерять Саку

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил повреждение в поединке за сборную Англии против Греции (1:2) в Лиге наций.

Согласно информации журналистов Football.Italia, у полузащитника диагностирована травма подколенного сухожилия. Скорее всего, из-за повреждения Букайо пропустит несколько ближайших матчей.

В сезоне-2024/2025 Сака принял участие в девяти поединках «канониров». Вингер отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

По итогам семи туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 17 баллов и занимает второе место в таблице. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.