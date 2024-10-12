«Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера «Манчестер Сити» в следующем году. Об этом рапортует City Xtra.

В связи с этим руководители английского топ-клуба начали подыскивать альтернативу испанцу. В сфере интересов чемпиона АПЛ находятся два специалиста. Речь идет о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо и рулевом лиссабонского «Спортинга» Рубене Амориме.

Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под руководством 53-летнего наставника «горожане» шесть раз выигрывали АПЛ, а также становились триумфаторами Лиги чемпионов.