«Реал» может подписать суперзвезду АПЛ за 0 евро

Мадридский «Реал» может подписать нового звездного футболиста. Об этом рапортуют журналисты FourFourTwo.
Согласно сведениям журналистов, в поле зрения «королевского» клуба находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Сливочные» могут заполучить египтянина бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Конкурентом «Реала» в споре за форварда считается «ПСЖ».
Ранее также сообщалось, что у Салаха есть заманчивые денежные предложения в чемпионате Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне Мохамед провел десять поединков, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
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