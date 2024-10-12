«Реал» может подписать суперзвезду АПЛ за 0 евро

Мадридский «Реал» может подписать нового звездного футболиста. Об этом рапортуют журналисты FourFourTwo.

Согласно сведениям журналистов, в поле зрения «королевского» клуба находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Сливочные» могут заполучить египтянина бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Конкурентом «Реала» в споре за форварда считается «ПСЖ».

Ранее также сообщалось, что у Салаха есть заманчивые денежные предложения в чемпионате Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Мохамед провел десять поединков, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

«Ливерпуль» ищет замену Салаху - есть три претендента