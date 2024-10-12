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Бывший ассистент тен Хага высказался о нехватке амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»

12 Октября 2024 • 05:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Бенни Маккарти, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос об амбициях игроков команды.

Южноафриканский наставник работал в тренерском штабе «красных дьяволов» на протяжении двух лет. Он покинул должность перед началом текущего сезона.

«Отсутствие амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»? Легко так говорить со стороны. Но когда ты каждый день наблюдаешь за работой этих ребят на тренировках, ты видишь их профессионализм, а затем думаешь: «Это действительно высший уровень», – цитирует The United Stand Маккарти.

19 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Брентфорда» в матче восьмого тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бенни Маккарти

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