Бывший ассистент тен Хага высказался о нехватке амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»

Бенни Маккарти, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос об амбициях игроков команды.

Южноафриканский наставник работал в тренерском штабе «красных дьяволов» на протяжении двух лет. Он покинул должность перед началом текущего сезона.

«Отсутствие амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»? Легко так говорить со стороны. Но когда ты каждый день наблюдаешь за работой этих ребят на тренировках, ты видишь их профессионализм, а затем думаешь: «Это действительно высший уровень», – цитирует The United Stand Маккарти.

19 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Брентфорда» в матче восьмого тура Премьер-лиги.