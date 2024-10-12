Филлипс назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс, на правах аренды выступающий за «Ипсвич», назвал сильнейшего товарища по команде в своей карьере.

28-летний хавбек пересёкся со многими звёздными игроками, выступая за «горожан» и сборную Англии, однако лучшим из всех, по его собственному мнению, был Фил Фоден.

«Фоден – лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался и играл», – заявил Филлипс в разговоре со Sky Sports.

Кэлвин Филлипс провёл 31 поединок за английскую национальную команду с 2020 по 2023 год, записав на свой счёт один забитый мяч. В «Манчестер Сити» опорник перебрался летом 2022 года из «Лидса».