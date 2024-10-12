Кукурелья назвал цели «Челси» на сезон

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о главных задачах команды в текущем сезоне.

«Синие» занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 14 набранными очками после семи туров.

«Наша цель в этом сезоне – выиграть трофей. Мы можем многого добиться в Лиге конференций, а также в национальных кубках. В лиге мы должны быть в четвёрке», – передаёт The Guardian слова испанца, проводящего в столичном клубе третий сезон.

20 октября коллектив Энцо Марески сыграет на выезде с «Ливерпулем», возглавляющим Премьер-лигу. На данный момент лондонцы отстают от «красных» на четыре очка.