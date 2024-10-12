Будущее нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» остаётся неопределённым.

Звёздного норвежца регулярно связывают с возможным переходом в «Барселону». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Football 365, если «сине-гранатовым» удастся переманить Холанна в обозримом будущем, «Манчестер Сити» попробует приобрести форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

В текущем сезоне швед отметился 12 голами и тремя результативными передачами в 11 поединках за португальский коллектив. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость лидера атаки «Спортинга» в 70 млн евро.