Филлипс ответил, заслужил ли Родри «Золотой мяч»

Полузащитник «Ипсвича» Кэлвин Филлипс, арендованный у «Манчестер Сити», поделился мнением о шансах Родри выиграть «Золотой мяч».

Безупречная игра испанца – одна из причин, почему экс-хавбек сборной Англии не смог закрепиться в основном составе «горожан». В сентябре, когда Родри выбыл с травмой крестообразной связки, в СМИ начались разговоры о досрочном возвращении Филлипса из аренды, однако эта информация позднее была опровергнута.

«Думаю, Родри заслужил выиграть «Золотой мяч». Он сделал всё, что можно было сделать, чтобы завоевать эту награду», – сказал в интервью Sky Sports 28-летний англичанин.

Обладатель престижного индивидуального приза определится 28 октября.