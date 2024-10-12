Эндо отреагировал на слухи об уходе из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба.

Японец получает крайне мало игровых минут в нынешнем сезоне, поэтому уже в январе, по некоторым данным, «красные» попробуют его продать.

«Слишком рано делать выводы. В таком клубе, как «Ливерпуль», важна глубина состава.

Понятия не имею, что обо мне говорят, но я планирую остаться здесь», – приводит Anything Liverpool слова 31-летнего футболиста.

Ватару Эндо принял участие в четырёх поединках «Ливерпуля» в текущей кампании. Арне Слот выпустил хавбека в старте лишь однажды – в матче Кубка лиги против «Вест Хэма».