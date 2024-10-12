Вингер «Боруссии» Гиттенс интересен двум английским топ-клубам

Футболист дортмундской «Боруссии» Джейми Бано-Гиттенс может вернуться в Англию.

20-летний вингер впечатляюще проводит текущий сезон – у него четыре забитых мяча и два ассиста в девяти поединках за «шмелей». По сообщениям Bild, за выступлениями англичанина наблюдают скауты «Ливерпуля» и «Челси». Также восходящая звезда находится на радарах и у других представителей Премьер-лиги.

Стоимость Джейми Бано-Гиттенса, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро, а его контракт с «Боруссией» действует до 2028 года.

До переезда в Германию игрок занимался в академиях «Манчестер Сити» и «Рединга».