Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не покинет клуб по ходу сезона.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в конце июня следующего года. Переманить англичанина в свои ряды хотел бы мадридский «Реал», который, если верить появившимся недавно слухам, может попытаться провернуть сделку уже в январе.

«Нет абсолютно никаких шансов, что Трент уйдёт куда-либо в январе. Я видел какую-то чушь о том, что «Реал» сделает предложение по нему зимой. Я не верю в это», – заявил журналист Джеймс Пирс.

В активе Александера-Арнольда два результативных паса в девяти матчах за «Ливерпуль» в текущей кампании.