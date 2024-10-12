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Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой

12 Октября 2024 • 01:33 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не покинет клуб по ходу сезона.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в конце июня следующего года. Переманить англичанина в свои ряды хотел бы мадридский «Реал», который, если верить появившимся недавно слухам, может попытаться провернуть сделку уже в январе.

«Нет абсолютно никаких шансов, что Трент уйдёт куда-либо в январе. Я видел какую-то чушь о том, что «Реал» сделает предложение по нему зимой. Я не верю в это», – заявил журналист Джеймс Пирс.

В активе Александера-Арнольда два результативных паса в девяти матчах за «Ливерпуль» в текущей кампании.

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