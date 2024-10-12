«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника

Центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса всё чаще связывают с интересом европейских топ-клубов.

О заинтересованности мадридского «Реала» в подписании перспективного бразильца сообщалось ещё летом, также интерес к центрбеку приписывался лондонскому «Арсеналу». Согласно обновлённым данным Diario AS, вместе со «сливочными» и «канонирами» за успехами 18-летнего Рейса внимательно следят «Барселона», «Челси» и «Ливерпуль».

Контракт футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2028 года. В договоре предусмотрен пункт отступных на сумму в 100 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Витора Рейса в 10 млн евро.