«Клопп отправил за мной самолёт»: Игрок «Интера» вспомнил, как мог перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник миланского «Интера» Пётр Зелиньски рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль».

Летом 2016 года поляк перебрался из «Удинезе» в «Наполи», но вместо этого мог продолжить карьеру в Англии.

«Клопп пригласил меня к себе домой, отправил за мной частный самолёт. Я был шокирован. «Ливерпуль» очень хотел меня подписать, предлагал 18,5 млн евро – «Удинезе» запрашивал больше. Тогда я ещё не был топ-игроком, и «Ливерпуль» не стал дальше бороться за моё подписание», – приводит журналист Альфредо Педулла воспоминания Зелиньски, минувшим летом сменившего «Наполи» на «Интер».