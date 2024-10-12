Маккарти: «Тен Хаг невероятно трудолюбив, он не спит до 4 часов утра»

Бывший сотрудник тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти не понимает, почему команда не преуспевает под руководством Эрика тен Хага.

Нидерландскому наставнику грозит отставка в связи с провальным стартом кампании. По заявлениям различных источников, специалиста могли уволить сразу после матча с «Астон Виллой» в случае поражения.

«Я могу представить, как тяжело сейчас тен Хагу, ведь он, пожалуй, один из самых трудолюбивых тренеров из всех, кого я знаю. Из-за своего внимания к деталям он не спит до 3-4 часов утра. В 2 часа он может что-то придумать и сказать аналитику: «Смотри!»

Этот человек работает не покладая рук, и когда вкладываешь столько сил, ожидаешь, что всё пойдёт как по маслу. Именно поэтому я считаю, что здесь что-то не так», – заявил в разговоре с SuperSportTV Маккарти.