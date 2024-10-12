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Жоржиньо принял решение по будущему в «Арсенале»

12 Октября 2024 • 00:19 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
19.10 19:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо не торопится покидать клуб.

Итальянец получает мало игровой практики в текущей кампании, в связи с чем в прессе всё чаще ведутся разговоры о скором уходе хавбека. По сообщениям Caught Offside, Жоржиньо полностью сосредоточен на «Арсенале» и не собирается уходить, несмотря на слухи об интересе из Саудовской Аравии.

Жоржиньо принял участие в четырёх матчах «канониров» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Контракт 32-летнего футболиста с клубом истекает в середине следующего года, но предусматривает опцию пролонгации ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
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