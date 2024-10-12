Николас Джексон впервые в карьере забил за сборную Сенегала

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон забил долгожданный дебютный гол за сборную Сенегала.

23-летний футболист поразил ворота соперников из Малави на 77-й минуте матча квалификации Кубка африканских наций, установив на табло итоговый результат – 4:0. Для Джексона это первый за всю карьеру гол в цветах национальной сборной. Форвард не отличился ни разу в предыдущих 16 поединках за сенегальцев.

Сенегал делит первую строчку в отборочной группе со сборной Буркина-Фасо – обе команды набрали по семь очков после трёх туров.

В «Челси» Николас Джексон показывает более впечатляющую результативность: в текущем розыгрыше Премьер-лиги он забил четырежды, проведя семь матчей.