Назван ещё один претендент на должность тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг находится под серьёзным давлением, ведь «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне не радует болельщиков игрой и результатами. Появилась информация о том, что тен Хага могут уволить после ближайших матчей против «Брентфорда» и «Фенербахче».

Слухи давно связывают «Манчестер Юнайтед» с разными специалистами. Согласно данным Give Me Sport, в список претендентов на пост рулевого «красных дьяволов» вошёл Рубен Аморим, который работает с лиссабонским «Спортингом».

Стоит отметить, что слухи уже связывали Аморима с должностью главного тренера «Манчестер Юнайтед» в прошлом.

Названы два главных претендента на пост тренера «Манчестер Юнайтед»