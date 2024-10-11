Бывший тренер «Манчестер Юнайтед»: «Клуб не найдёт никого лучше тен Хага»

Бенни Маккарти, до недавних пор работавший в тренерском штабе Эрика тен Хага, высказался о вероятном увольнении нидерландца.

Нынешний главный тренер «красных дьяволов» может быть уволен уже в скором времени из-за неубедительных результатов команды на старте сезона.

«Кем вы замените тен Хага? Кто из возможных кандидатов лучше для «Манчестер Юнайтед»? Вариантов не так много, если только Пеп Гвардиола не согласится на эту работу. Не могу сказать, что сейчас доступен кто-то, кто лучше тен Хага», – заявил в беседе с SuperSport Маккарти, покинувший «Юнайтед» минувшим летом.

Контракт Эрика тен Хага рассчитан до середины 2026 года.