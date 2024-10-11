Названы два главных претендента на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может пойти на смену главного тренера. Поговаривают, что судьба Эрика тен Хага будет решена по итогам ближайших матчей против «Брентфорда» и «Фенербахче» в Премьер-лиге и Лиге Европы соответственно.

По данным TEAMtalk, список претендентов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» при увольнении тен Хага возглавляют два специалиста. Речь идёт о двух бывших тренерах «Челси» - о Томасе Тухеле и Грэме Поттере.

Стоит сказать, что в настоящий момент Тухель и Поттер не имеют клубной прописки.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.