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Названы два главных претендента на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

11 Октября 2024 • 23:36 Комментировать

В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может пойти на смену главного тренера. Поговаривают, что судьба Эрика тен Хага будет решена по итогам ближайших матчей против «Брентфорда» и «Фенербахче» в Премьер-лиге и Лиге Европы соответственно.

По данным TEAMtalk, список претендентов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» при увольнении тен Хага возглавляют два специалиста. Речь идёт о двух бывших тренерах «Челси» - о Томасе Тухеле и Грэме Поттере.

Стоит сказать, что в настоящий момент Тухель и Поттер не имеют клубной прописки.  

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг Грэм Поттер ещё теги
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