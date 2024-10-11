Тен Хаг узнал, когда его могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не радует болельщиков результатами, а потому главный тренер команды Эрик тен Хаг находится под серьёзным давлением. Судя по всему, нидерландца не уволят во время текущей международной паузы, хотя такие инсайды проскакивали.

Как стало известно TEAMtalk, после собрания руководителей «Манчестер Юнайтед» тен Хагу сообщили, что его будущее будет зависеть от результатов двух ближайших матчей. Впереди у «красных дьяволов» игры против «Брентфорда» (АПЛ) и «Фенербахче» (Лига Европы).

Судя по всему, тен Хаг может быть уволен из «Манчестер Юнайтед» в случае плохих результатов в этих двух матчах.