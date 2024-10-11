Кукурелья: «Вы никогда не увидите в Палмере футболиста, если он не в форме»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о своём одноклубнике Коуле Палмере.

Англичанин продолжает показывать невероятную результативность – у него шесть забитых голов и пять результативных передач в 11 поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

«Если вы увидите Палмера не в форме, вы ни за что не подумаете, что это футболист.

Кажется, что он бьёт по мячу не так уж сильно, но каждый его удар – гол. Коул – особенный», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Кукурельи.

Коул Палмер перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Недавно атакующий хавбек «синих» был признан лучшим игроком сентября в Премьер-лиге.