«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с полузащитником

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы продлить трудовое соглашение с полузащитником Кобби Майну. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Стивена Рейлстона.

Отмечается, что после подписания нового контракта заработная плата 19-летнего Майну вырастет.

Кобби Майну является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду полузащитник провёл уже 44 официальных матча, в которых записал на свой счёт пять голов и один голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.