Зарплата ван Дейка в «Ливерпуле» может вырасти – названа сумма

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот хочет, чтобы клуб как можно скорее договорился с защитником Виргилом ван Дейком о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение капитана «красных» рассчитано до конца сезона 2024/2025.

В случае продления контракта с «Ливерпулем» ван Дейк увеличит размер своей заработной платы. Если сейчас защитник получает 220 тысяч фунтов в неделю, то в будущем оклад может вырасти до 300 тысяч.

Виргилу ван Дейку 33 года. За «Ливерпуль» защитник выступает с начала 2018 года после трансфера из «Саутгемптона».

Добавим, что «Ливерпуль» сейчас лидирует в Премьер-лиге.