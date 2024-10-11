Мудрик забил впервые с весны

Вечером пятницы проходит третий тур Лиги наций. В одном из матчей встречаются сборные Украины и Грузии. Вперёд украинскую команду вывел вингер «Челси» Михаил Мудрик.

Как оказалось, для Мудрика это первый забитый гол за пять последних месяцев, если брать все турниры. В последний раз он поражал ворота соперников своей команды ещё 11 мая, в игре АПЛ против «Ноттингем Форест». С тех пор ни на Евро-2024, ни в других матчах Мудрик не отличался голом.

Текстовую трансляцию матча сборных Украины и Грузии проводит наш портал. По итогу первого тайма впереди украинская команда, впереди вторая половина встречи.