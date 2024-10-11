«Манчестер Сити» или «Барселона»: Назван фаворит в борьбе за Кошту

В последнее время «Манчестер Сити» и «Барселону» связывают с голкипером Диогу Коштой из «Порту». Как сообщает испанское издание Sport, фаворитом в борьбе за 25-летнего футболиста является «Манчестер Сити». Англичане ищут вратаря, учитывая возможный отъезд Эдерсона в Саудовскую Аравию в следующем году.

Стоит отметить, что Диогу Кошта оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 45 миллионов евро. На деле же трансфер вратаря из «Порту» будет более дорогостоящим.

В сезоне 2024/2025 Кошта провёл 11 официальных матчей, в которых пропустил 13 голов.