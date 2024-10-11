«Ливерпуль» рассматривает трёх кандидатов на замену Тренту

«Ливерпуль» изучает рынок на предмет правых защитников, способных заменить Трента Александера-Арнольда.

Англичанин может покинуть родной для себя клуб по окончании текущего сезона, когда завершится срок его действующего контракта. В «Ливерпуле» готовятся к возможной потере важного игрока, поэтому уже сейчас ищут варианты на замену. По информации Caught Offside, на вершине шорт-листа «красных» находятся Жереми Фримпонг («Байер»), Майкл Кайоде («Фиорентина») и Вандерсон («Монако»).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 млн евро, Кайоде – в 25 млн, Вандерсона – в 20.