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«Ливерпуль» рассматривает трёх кандидатов на замену Тренту слухи

11 Октября 2024 • 22:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

«Ливерпуль» изучает рынок на предмет правых защитников, способных заменить Трента Александера-Арнольда.

Англичанин может покинуть родной для себя клуб по окончании текущего сезона, когда завершится срок его действующего контракта. В «Ливерпуле» готовятся к возможной потере важного игрока, поэтому уже сейчас ищут варианты на замену. По информации Caught Offside, на вершине шорт-листа «красных» находятся Жереми Фримпонг («Байер»), Майкл Кайоде («Фиорентина») и Вандерсон («Монако»).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 млн евро, Кайоде – в 25 млн, Вандерсона – в 20.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Фиорентина Вандерсон Трент Александер-Арнольд Жереми Фримпонг Майкл Кайоде трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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