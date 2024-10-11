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В «Челси» приняли решение по Мудрику

11 Октября 2024 • 22:39 Комментировать

Поговаривают, что в зимнее трансферное окно вингер Михаил Мудрик может уйти из «Челси». Впрочем, как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб не рассматривает вариант с уходом Мудрика посреди сезона. «Пенсионеров» не интересует ни продажа, ни аренда украинца.

В «Челси» считают Мудрика сильным конкурентом Джедона Санчо. Рулевой лондонской команды Энцо Мареска видит в Мудрике важного игрока и постоянно подталкивает 23-летнего футболиста к прогрессу.  

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Михаила Мудрика в 30 миллионов евро.

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