​«Ноттингем Форест» оштрафован за клевету в адрес арбитра

Английский «Ноттингем Форест» оштрафован на 750 тысяч фунтов стерлингов за клевету в адрес арбитра, обслуживавшего систему VAR в матче с «Эвертоном» в апреле 2024 года. По ходу матча «лесники» не менее трёх раз претендовали на исполнение пенальти, но так и не получили его.

В результате после игры пресс-служба «лесников» разразилась саркастическими комментариями, смысл которых сводился к тому, что арбитр, обслуживавший VAR, является поклонником «Лутона», с которым «Ноттингем» сражался за право остаться в высшей лиге английского футбола.

И вот сейчас подоспело наказание - 750 тысяч фунтов стерлингов.