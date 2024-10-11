Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»

«Ливерпулю» будет непросто приобрести полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

«Красные» давно считаются претендентами на француза. По слухам, английский гранд может предпринять попытку трансфера 24-летнего игрока в следующем году, однако провернуть сделку вряд ли получится. По данным журналиста Маттео Моретто, хавбек не заинтересован в переходе в «Ливерпуль». Он полностью сосредоточен на «Реале».

Стоимость Орельена Тчуамени оценивается экспертами портала Transfermarkt в 100 млн евро. Контракт опорника с «королевским клубом» рассчитан до середины 2028 года.