Канчельскис: «После сезона надо убрать тен Хага и сказать: «Спасибо большое за хреновую работу»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в своё время. По мнению Канчельскиса, клуб должен уволить Эрика тен Хага по завершению сезона.

«То, что происходит с «Юнайтед», – это катастрофа», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Экс-игрок «красных дьяволов» упрекнул американских владельцев клуба – Канчельскис считает, что они думают только о бизнесе. При этом Канчельскис отметил, что команду тренирует тен Хаг, и с ним нужно будет прощаться летом.

«После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу», - сказал Канчельскис.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.