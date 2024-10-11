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«Арсенал» намерен подписать двух игроков «Борнмута» слухи

11 Октября 2024 • 21:50 Комментировать

Лондонский «Арсенал» перед следующим футбольным сезоном намерен подписать двух молодых игроков другого клуба Английской премьер-лиги, «Борнмута». По информации Caught Offside, речь идёт о Милоше Керкезе и Антуане Семеньо.

20-летний Керкез должен заменить Александра Зинченко или Кирана Тирни, так как высока вероятность ухода из команды одного из футболистов. 24-летний Семеньо же будет заменой вингеру Букайо Саке.

«Арсенал» по итогу прошедших семи туров АПЛ идёт на третьем месте турнирной таблицы с 17 баллами. «Борнмут» с восемью баллами располагается на 13-м месте таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
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