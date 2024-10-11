Кубарси назвал лучшего игрока мира

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, какого футболиста он считает лучшим в мире.

«Родри — лучший игрок в мире», — сказал испанский защитник в интервью Diario Sport.

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес появился на поле в трех матчах во всех турнирах, в которых не смог записать в свой актив ни одного результативного балла.

Напомним, на старте текущей кампании 28-летний полузащитник порвал крестообразные связки и выбыл до середины следующего года.

Ранее Кубарси заявил, что в этом году хотел бы увидеть обладателем «Золотого мяча» именно Родри.