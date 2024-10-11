Филлипс назвал Фодена лучшим футболистом, с которым играл

Полузащитник «Ипсвича» Кэлвин Филлипс ответил на вопрос о лучшем футболисте, с которым он выходит на одно поле.

«Фоден — лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался и играл», — цитирует Филлипса Sky Sports PL.

В нынешнем сезоне 24-летний Фоден появился на поле в семи встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Фодена составляет 150 миллионов евро.

Напомним, с 2022 года контракт Филлипса принадлежит «Манчестер Сити». Однако на данный момент хавбек выступает за «Ипсвич» на правах аренды.