Филлипс: «Я никогда не видел никого похожего на Холанна»

Полузащитник «Ипсвича» Кэлвин Филлипс высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

— Я никогда не видел никого похожего на него! Я думаю, что с вероятностью в 99% Холанн забьет из любой точки в штрафной. Мне кажется, что в нем есть огонь, который позволяет ему превосходить самого себя каждый год, — приводит слова Филлипса Sky Sports PL.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Холанн забил уже десять мячей в семи матчах.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего норвежца составляет 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира наравне с Винисиусом.