Сейв Онана в игре с «Кристал Пэлас» признан лучшим в сентябре в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана признан автором лучшего сейва Английской премьер-лиги по итогу прошедшего сентября. Своё спасение камерунец совершил в матче манкунианцев против «Кристал Пэлас» (0:0).

Сначала в эпизоде Андре отразил дальний выстрел из-за пределов штрафной площади, а после справился со сложнейшим ударом с добивания уже в пределах штрафной площадки. В итоге в этом матче «МЮ» смог забрать один балл.

Ранее был объявлен автор лучшего гола в АПЛ по итогу сентября. Им стал молодой форвард бирмингемской «Астон Виллы» Джон Дуран, сотворивший феноменальный удар.