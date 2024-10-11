Английская премьер-лига назвала автора лучшего гола в прошедшем сентябре. Им стал молодой форвард «Астон Виллы» Джон Дуран.

Своё произведение искусства Дуран оформил 14 сентября, в этот день «Вилла» играла против «Эвертона». Нападающий получил мяч за пределами штрафной площади «ирисок» и метров с 30-35 поразил левую «девятку» ворот соперника – без шансов для вратаря.

Напомним, что у Дурана в этом сезоне уже набралось шесть голов во всех официальных турнирах. На них ему потребовалось 10 выходов на поле, шесть из которых – в рамках АПЛ. Форварду всего лишь 20 лет, а колумбиец уже получил девятый номер на спине.