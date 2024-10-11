Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду предстоящей зимой, поскольку вингер хочет вернуться к своим лучшим кондициям.

Напомним, в 2023 году «Челси» выложил за Мудрика 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Мудрика с лондонским коллективом рассчитан до 2031 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.