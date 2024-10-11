Матип завершил карьеру в 33 года

Известный защитник Жоэль Матип принял решение о завершении карьеры. Об этом рассказывает Ruhr Nachrichten.

На протяжении последних месяцев 33-летний Матип находился в статусе свободного агента. Минувшим летом у камерунского защитника истёк срок трудового соглашения с «Ливерпулем», за который Матип выступал в течение восьми сезонов. За это время Жоэль провёл 201 матч, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров. В составе «красных» Матип выиграл несколько трофеев, в частности титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов.

До перехода в «Ливерпуль» Жоэль Матип играл в Германии за «Шальке».