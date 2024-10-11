Хау принял решение по будущему – он кандидат на пост тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии продолжает поиск нового тренера для национальной сборной. Вскоре после чемпионата Европы эту должность покинул Гарет Саутгейт, и на временной основе команду принял Ли Карсли, который ранее работал с английской молодёжкой.

В списке кандидатов на пост главного тренера сборной Англии есть Эдди Хау. Впрочем, этот специалист не желает уходить из «Ньюкасла». Об этом на своих страницах рассказывает издание The Telegraph.

Добавим, что Эдди Хау тренирует «Ньюкасл» уже почти три года – он принял команду в ноябре 2021-го. С тех пор в 134 матчах «сороки» добились 67 побед при 30 ничьих и 37 поражениях.