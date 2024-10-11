Эриксен высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен ответил на вопрос, ведёт ли переговоры с клубом о продлении контракта.

— Нет, мы еще не дошли до этого, — сказал Эриксен газете Ekstra Bladet.

Датчанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами и стал автором трех голевых передач.

Действующий трудовой договор Эриксена с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.