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Эриксен высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

11 Октября 2024 • 16:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен ответил на вопрос, ведёт ли переговоры с клубом о продлении контракта.

— Нет, мы еще не дошли до этого, — сказал Эриксен газете Ekstra Bladet.

Датчанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. В текущем сезоне 32-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами и стал автором трех голевых передач.

Действующий трудовой договор Эриксена с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен

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