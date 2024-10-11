Трансляции из раздевалок: В АПЛ готовят три нововведения

Английская премьер-лига думает о том, как улучшить трансляции матчей чемпионата. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, АПЛ планирует ввести три новые инициативы: интервью с футболистами, которые были заменены; интервью с футболистом или тренером в перерыве матчей; трансляции из раздевалок.

Отметим, что чемпионом Англии в каждом из четырёх последних сезонов становился «Манчестер Сити». На текущий же момент на первой позиции в турнирной таблице располагается «Ливерпуль». В семи прошедших турах мерсисайдцы смогли раздобыть 18 очков (шесть побед и одно поражение).