Мареска признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В сентябре «Челси» провел четыре матча в рамках чемпионата Англии, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью.

После семи туров «синие» занимают четвертое место в турнирной таблице, имея на своем счету 14 зачетных баллов.

В ближайшем туре АПЛ «Челси» на выезде встретится с «Ливерпулем». Игра между командами пройдет 20 октября. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Ранее лучшим игроком АПЛ в сентябре был признан полузащитник «Челси» Коул Палмер.