Винисиус догнал Холанна – они самые дорогие футболисты в мире

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подорожал на 20 миллионов и теперь оценивается в 200 миллионов евро.

Как следствие, Винисиус догнал Эрлинга Холанна на первом месте в списке самых дорогих футболистов в мире. Недавно норвежский форвард «Манчестер Сити» тоже получил ценник в 200 миллионов евро по итогам переоценки части игроков Премьер-лиги Англии.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор считается главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.