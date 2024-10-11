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Винисиус догнал Холанна – они самые дорогие футболисты в мире

11 Октября 2024 • 14:07 Комментировать (1)

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, которые выступают в чемпионате Испании. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подорожал на 20 миллионов и теперь оценивается в 200 миллионов евро.

Как следствие, Винисиус догнал Эрлинга Холанна на первом месте в списке самых дорогих футболистов в мире. Недавно норвежский форвард «Манчестер Сити» тоже получил ценник в 200 миллионов евро по итогам переоценки части игроков Премьер-лиги Англии.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор считается главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
11 Октября 2024 в 14:15
Оба парнокопытных "без царя в голове"))
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