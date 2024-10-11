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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший игрок АПЛ в сентябре

11 Октября 2024 • 14:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Атакующий хавбек «Челси» Коул Палмер стал лучшим игроком чемпионата Англии по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре 22-летний Палмер принял участие в четырех играх АПЛ, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам семи сыгранных туров лондонский «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 14 набранных очков.

В следующем туре «синие» встретятся на выезде с «Ливерпулем». Игра между командами пройдет 20 октября. Старт поединка запланирован на 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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