Назван лучший игрок АПЛ в сентябре

Атакующий хавбек «Челси» Коул Палмер стал лучшим игроком чемпионата Англии по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре 22-летний Палмер принял участие в четырех играх АПЛ, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам семи сыгранных туров лондонский «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 14 набранных очков.

В следующем туре «синие» встретятся на выезде с «Ливерпулем». Игра между командами пройдет 20 октября. Старт поединка запланирован на 18:30 по московскому времени.