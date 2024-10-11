Назван лучший футбольный клуб в мире - это не «Реал»

Эксперты Opta назвали лучший футбольный клуб мира. Согласно исследованию, им стал английский «Манчестер Сити». Далее в рейтинге находятся мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», «Ливерпуль», леверкузенский «Байер» и миланский «Интер».

Напомним, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в последних четырех сезонах. Пост главного тренера «горожан» занимает испанский специалист Хосеп Гвардиола.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «горожане» набрали 17 баллов и занимают третье место в таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет одно очко.