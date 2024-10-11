Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

11 Октября 2024 • 12:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Бывший тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в работе во главе другого топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в случае увольнения нынешнего тренера Эрика тен Хага, именно Тухель будет фаворитом на пост нового наставника «Манчестер Юнайтед». В первых 7 турах Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали всего 8 очков и располагаются на 14 месте в турнирной таблице. Тен Хаг довольно близок к увольнению.

Напомним, Тухель ранее во главе «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

👍 5
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель

Новости по матчу

Сегодня, 11 Октября
12:16
Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
01:17
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте
10 Октября
18:54
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
13:39
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
13:32
У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца 1
04:29
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
00:16
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
07:06
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
05:14
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты
00:59
Стало известно, что не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед» в методах тен Хага
00:20
Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»
08 Октября
23:20
Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага
22:09
В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага 1
07 Октября
02:16
Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией Фарерские острова - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Неймар возвращается на родину: как самый дорогой трансфер планеты загубил свою карьеру Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь
Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
Кузьменко, Барбашев, Подколзин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Тихоокеанский дивизион Капризов, Сергачёв, Ничушкин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Центральный дивизион Кучеров, Бобровский, Тарасенко: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Атлантический дивизион «Автомобилист» в серии буллитов оказался сильнее ЦСКА в КХЛ Гол Кузнецова не помог СКА в матче с минским «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Октября
14:07 · Англия. Премьер-лига
Винисиус догнал Холанна – они самые дорогие футболисты в мире 1
14:03 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
12:16 · Англия. Премьер-лига
Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Трент может отказать «Реалу» из-за «Ливерпуля»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк оценил старт «Ливерпуля» в АПЛ
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал двух новых игроков - названы имена
08:07 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» Холанн сообщил радостную новость
05:33 · Англия. Премьер-лига
Алиссон – лидер АПЛ по проценту отражённых ударов, Райя – третий
05:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» по-прежнему намерен подписать форварда в январе слухи
04:46 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн высказался об отказе Лено от вызова в сборную Германии
04:06 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» уверены, что Гвардиола не уйдёт в 2025 году
03:49 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне был готов к переезду в Саудовскую Аравию летом слухи
03:39 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии ответил на вопрос о травме Саки 1
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Кэрролл: «В «Вест Хэме» я прошёл через самый сложный период карьеры»
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте
10 Октября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн – единоличный рекордсмен сборной Норвегии по забитым голам
22:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии – потребовалось 36 матчей
22:36 · Англия. Премьер-лига
Нкунку впервые забил за сборную Франции
21:32 · Англия. Премьер-лига
Кубарси рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «У меня особая связь с фанатами «Манчестер Сити»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» выкупит игрока «Манчестер Сити» за 30 млн евро слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
Стоунс – о капитанстве в сборной: «Сбылась моя детская мечта»
Все новости