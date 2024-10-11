Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в работе во главе другого топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в случае увольнения нынешнего тренера Эрика тен Хага, именно Тухель будет фаворитом на пост нового наставника «Манчестер Юнайтед». В первых 7 турах Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали всего 8 очков и располагаются на 14 месте в турнирной таблице. Тен Хаг довольно близок к увольнению.

Напомним, Тухель ранее во главе «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.