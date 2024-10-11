Трент может отказать «Реалу» из-за «Ливерпуля»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может остаться в мерсисайдском гранде, несмотря на новости о переходе в «Реал».

Согласно сведениям deadlinedaylive, стороны последние недели ведут переговоры и достигли определенного прогресса. Срок действующего трудового соглашения между Трентом и «красными» истекает летом следующего года.

Напомним, что Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Трент провел семь матчей и отметился одним голевым пасом.