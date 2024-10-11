Ван Дейк оценил старт «Ливерпуля» в АПЛ

«Старт получился вполне хорошим, но нам еще есть над чем работать. Пока мы можем быть довольны результатом. Впереди длинный сезон, еще предстоит сыграть много матчей. Команда привыкает к стилю нового наставника. Мы будем продолжать усердно работать и быть сконцентрированными», - передает слова нидерландца пресс-служба «красных».