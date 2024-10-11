Ван Дейк оценил старт «Ливерпуля» в АПЛ

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением об игре своей команды на старте сезона-2024/2025.
«Старт получился вполне хорошим, но нам еще есть над чем работать. Пока мы можем быть довольны результатом. Впереди длинный сезон, еще предстоит сыграть много матчей. Команда привыкает к стилю нового наставника. Мы будем продолжать усердно работать и быть сконцентрированными», - передает слова нидерландца пресс-служба «красных».
После семи проведенных туров мерсисайдская команда набрала 18 баллов и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч «красные» сыграют против лондонского «Челси».
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