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«Ливерпуль» выбрал двух новых игроков - названы имена

11 Октября 2024 • 08:15 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» обозначило две трансферные цели на лето следующего года, об этом рапортует CaughtOffside.

Согласно данным источника, в сфере интересов мерсисайдского гранда находится защитник испанской «Севильи» Луака Баде и игрок лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Эти футболисты являются приоритетным целями «красных».

Согласно оценке портала Transfrmarkt, рыночная стоимость Баде оценивается в 14 миллионов евро. Ценник Инасиу составляет 45 миллионов.

После семи туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гонсалу Инасиу Луак Баде ещё теги
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