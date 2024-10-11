«Ливерпуль» выбрал двух новых игроков - названы имена

Руководство «Ливерпуля» обозначило две трансферные цели на лето следующего года, об этом рапортует CaughtOffside.

Согласно данным источника, в сфере интересов мерсисайдского гранда находится защитник испанской «Севильи» Луака Баде и игрок лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Эти футболисты являются приоритетным целями «красных».

Согласно оценке портала Transfrmarkt, рыночная стоимость Баде оценивается в 14 миллионов евро. Ценник Инасиу составляет 45 миллионов.

После семи туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице.